MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Nachmittag

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 219,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 219,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 216,80 EUR. Bei 222,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 94.209 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 231,89 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 2,23 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.717,00 EUR im Vergleich zu 1.513,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,86 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX