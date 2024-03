MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag gesucht

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 223,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 223,70 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 222,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.861 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 9,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,28 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 3,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,56 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.717,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,86 EUR im Jahr 2023 aus.

