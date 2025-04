MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 325,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 325,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 325,60 EUR. Bei 321,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.885 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,44 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,70 EUR fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 35,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,20 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 05.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 13,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

