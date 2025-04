MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 323,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 323,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 325,60 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 321,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.715 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 356,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 208,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 35,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 05.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

