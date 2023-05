MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 17:35 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 241,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.674 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 59,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.544,00 EUR im Vergleich zu 1.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,46 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

