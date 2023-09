MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 215,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 215,80 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 217,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,60 EUR. Zuletzt wechselten 22.990 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. 13,58 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 30,86 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 240,00 EUR an.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.549,00 EUR – ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.289,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,78 EUR je Aktie belaufen.

