MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag ohne große Veränderung

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 215,70 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 215,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 217,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 213,70 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,60 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 47.633 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,83 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.549,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,17 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

