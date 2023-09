MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 214,00 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 214,00 EUR. Bei 213,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.484 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,53 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 43,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.549,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,78 EUR im Jahr 2023 aus.

