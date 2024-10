MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 284,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 284,70 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 286,40 EUR. Bei 281,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 53.169 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 286,40 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 162,10 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 75,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 281,60 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

