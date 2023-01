MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 203,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 204,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 203,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.233 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (149,20 EUR). Mit Abgaben von 36,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 227,00 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.349,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.004,00 EUR umsetzen können.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Dezember 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der MTU Aero Engines-Aktie angepasst

Airbus-Aktie freundlich: Entwicklung des Luftkampfsystems FCAS schreitet voran

Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie im November 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines