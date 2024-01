MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 195,90 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 195,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 198,35 EUR. Bei 195,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 20.679 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 23,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 216,00 EUR.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MTU Aero Engines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart stärker