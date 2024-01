MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 195,40 EUR.

Mit einem Wert von 195,40 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,35 EUR zu. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 192,95 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 195,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45.500 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 25,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.517,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

