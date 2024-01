MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag ins Plus

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 196,65 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 196,65 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 195,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.619 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 19,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,98 EUR fest.

