MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Aufwind

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 231,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 231,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.264 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 233,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 54,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,80 EUR.

Am 27.10.2022 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.349,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.004,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte MTU Aero Engines am 14.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,09 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines