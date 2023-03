MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 232,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.283 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,20 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 1,74 Prozent Luft nach oben. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,56 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 240,80 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.513,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,20 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So schätzen Experten die MTU Aero Engines-Aktie ein

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines