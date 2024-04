MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Mit einem Kurs von 235,00 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 235,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 235,30 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 234,20 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.750 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,48 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,33 EUR aus.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.513,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,16 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie im März 2024

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX leichter