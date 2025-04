MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 320,10 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 320,10 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 319,00 EUR ab. Mit einem Wert von 327,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.833 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 11,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (208,70 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,80 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 354,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 05.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

