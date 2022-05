MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Montagmittag

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 190,35 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 181,10 EUR nach. Bei 190,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.924 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 224,90 EUR markierte der Titel am 19.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 15,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2021 (161,55 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 221,00 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.180,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 989,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 28.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,53 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

