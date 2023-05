MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 237,70 EUR. Bei 238,40 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 235,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 238,30 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 25.268 Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,85 Prozent auf 1.544,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,48 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

