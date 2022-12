MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag höher

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 201,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 202,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.582 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 227,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber 1,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.349,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 16.02.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie im November 2022

Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt - Airbus-Aktie leichter

MTU-Aktie im Aufwind: LBBW hebt Ziel für MTU auf 230 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines