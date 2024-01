MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 194,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 194,30 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 193,95 EUR ein. Bei 194,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13.773 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,00 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

