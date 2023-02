MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 231,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,70 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.065 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 233,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,29 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,80 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.349,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.004,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

So stuften die Analysten die MTU Aero Engines-Aktie im vergangenen Monat ein

MTU-Aktie höher: UBS hebt Kursziel für MTU an

Erste Schätzungen: MTU Aero Engines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines