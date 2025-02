MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Vormittag ausgebremst

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 328,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 328,60 EUR. Bei 326,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 327,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.904 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 350,20 EUR markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,49 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 351,70 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

