MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 339,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 339,70 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 346,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.398 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 62,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 354,20 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,84 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert zum Ende des Freitagshandels