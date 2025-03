MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 343,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 343,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 345,50 EUR. Bei 341,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.924 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,01 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 354,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,84 EUR im Jahr 2024 aus.

