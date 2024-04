MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 231,50 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 231,50 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 230,80 EUR ein. Bei 234,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.201 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,66 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,33 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 2,23 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

