MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 316,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 316,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 292,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 295,90 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 103.865 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 208,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,06 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,20 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,84 EUR im Jahr 2024 aus.

