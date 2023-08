MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 209,40 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 209,40 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 209,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.134 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 14,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 247,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

