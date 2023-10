MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 169,00 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 169,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 168,55 EUR. Bei 168,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.099 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 45,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 211,70 EUR.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.289,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

