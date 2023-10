MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag stabil

MTU Aero Engines im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 169,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 169,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,20 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 167,40 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 65.251 Stück.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Bei einem Wert von 150,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 11,10 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.549,00 EUR im Vergleich zu 1.289,00 EUR im Vorjahresquartal.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

