MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 169,75 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 169,75 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 170,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 168,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.803 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. 44,39 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,34 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 211,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.549,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,84 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines abgeworfen

MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus