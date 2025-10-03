MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gesucht

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 394,40 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 394,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 394,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 388,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.179 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 397,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,71 Prozent.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 394,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines

MTU Aero Engines-Aktie: Experten empfehlen MTU Aero Engines im September mehrheitlich zum Kauf

MTU-Aktie vor dem Ausbruch: UBS sorgt für neuen Auftrieb