MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 195,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 195,35 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,75 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.456 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 19,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,00 EUR.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.349,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. Am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,98 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MTU Aero Engines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart stärker