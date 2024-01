MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Vormittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 194,90 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 194,90 EUR nach oben. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,95 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.714 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 20,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,83 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,98 EUR im Jahr 2023 aus.

