MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Kursplus

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 225,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 225,00 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 226,30 EUR. Bei 221,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 75.814 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 8,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,59 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,22 EUR.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.717,00 EUR gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,17 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

