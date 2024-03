MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 223,80 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 223,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 224,20 EUR. Bei 221,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.281 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 29,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 233,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.717,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,17 EUR fest.

