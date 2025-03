MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag höher

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 349,00 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 351,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 348,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.377 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 351,10 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 0,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,20 Prozent.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,84 EUR je Aktie.

