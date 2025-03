MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 342,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 342,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 340,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 348,50 EUR. Zuletzt wechselten 156.499 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 351,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,60 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 208,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 63,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

