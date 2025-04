MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Bärenmodus

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 295,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 295,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 294,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 309,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.510 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,39 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 29,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

