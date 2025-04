MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 306,30 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 306,30 EUR ab. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 305,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.483 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Mit einem Zuwachs von 16,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 46,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 354,20 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 05.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 13,84 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Start

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag im Minus