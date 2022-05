MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 192,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 191,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 196,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.286 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 224,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,34 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 161,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 19,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 221,00 EUR an.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.180,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Qantas-Aktie steigt, Airbus-Aktie tiefer: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

So schätzen die Analysten die Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie ein

MTU-Aktie leicht im Minus: MTU Aero Engines setzt Erholungskurs fort - Gesamtjahresausblick bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines