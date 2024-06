MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag auf grünem Terrain

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 228,50 EUR. Bei 228,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,40 EUR. Bisher wurden heute 23.232 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 241,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 5,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 30,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,67 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Analysten sehen für MTU Aero Engines-Aktie Luft nach oben

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer