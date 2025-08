MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag fester

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 377,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 377,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 377,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 371,30 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.613 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 405,00 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Juli 2025: Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie steigt gen Rekordhoch - JPMorgan sieht Luft nach oben