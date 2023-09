MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 214,50 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 214,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 215,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.683 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (149,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

