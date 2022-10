MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 12:22 Uhr 3,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 159,50 EUR. Bei 157,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 52.452 Aktien.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 6,74 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 220,50 EUR aus.

MTU Aero Engines gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,14 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.289,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

