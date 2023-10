MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 165,80 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 165,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,05 EUR nach. Mit einem Wert von 165,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 46.049 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,83 Prozent. Bei 155,95 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

