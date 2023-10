MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Mittwochvormittag

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 165,85 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 165,85 EUR nach. Bei 165,35 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 165,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 4.360 Aktien.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,78 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 155,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Abschläge von 5,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

