MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Mittag ab

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 212,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 212,80 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 211,30 EUR ein. Bei 214,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.668 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 13,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 34,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 224,44 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die MTU Aero Engines-Aktie

Hold für MTU Aero Engines-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Januar 2024: Die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie