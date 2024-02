MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 212,70 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 212,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 211,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.328 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,62 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 224,44 EUR.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.517,00 EUR gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

