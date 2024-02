MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag ohne große Veränderung

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone

RTX works with AMD to develop next-gen Multi-Chip Package

The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Caterpillar, General Electric, Union Pacific and Schlumberger

GE HealthCare (GEHC) to Report Q4 Earnings: What's in Store?

S&P 500-Titel Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

RTX Board of Directors Declares Quarterly Cash Dividend

Barron's Weekend Stock Picks: GE, Meta And Turmoil At Tesla

Heute im Fokus

Nordea mit Gewinnrückgang - Dividende fällt höher aus. KI-Pionier Hochreiter will OpenAI übertrumpfen. Streik bei Lufthansa-Tochter Discover setzt sich fort - etliche Flugausfälle. Bauernprotest am Flughafen Frankfurt ohne große Auswirkungen. Dortmunder Prozess braucht noch mehr Zeit. Mehrwertsteuersenkung bei Gas könnte bis Ende März verlängert werden. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.